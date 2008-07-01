Ялта знову скаже YES

10 липня в Ялті урочисто відкриється 5-й щорічний саміт міжнародної мережі «Ялтинська європейська стратегія» (Yalta European Strategy - YES).

11-12 липня в Лівадійському палаці пройдуть пленарні засідання.

Серед учасників 5-го саміту YES - президент Польщі Лех Качинський, директор Міжнародного валютного фонду (МВФ) Домінік Стросс-Кан, президент Польщі в 1995-2005 рр. і член Правління YES Александр Квасьнєвський, віце-президент Європейського Парламенту Марек Сівець і екс-заступник Голови Адміністрації Президента Джорджа Буша Молодшого і головний стратег президентських виборчих кампаній Буша Карл Роув.

Мета саміту - обговорення глобальних сучасних викликів, їх вплив на Україну і Європу.

У центрі уваги - нові загрози і можливості, що виникають у зв`язку з світовими фінансовою і продовольчою кризами, проблеми нової політичної конфігурації Євросоюзу і доля Лісабонського договору, питання енергетичної безпеки, стратегій для ЄС, Чорноморського регіону та України.

Спеціальні сесії будуть присвячені аналізу політичного розвитку України та її інтеграції в Євросоюз. Окремими темами стануть також підготовка Євро-2012, перспективи України у зв`язку із світовою продовольчою кризою і вплив на Україну і Європу результатів президентських виборів в Росії і США.

Британський політик та громадський діяч, прем`єр-міністр Великобританії в 1997-2007 рр. Ентоні Чарльз Лінтон (Тоні) Блер, прибуде до України для участі в саміті YES на запрошення засновника і члена правління YES Віктора Пінчука.

В якості спеціального гостя саміту Тоні Блер виступить з промовою на пленарному засіданні 12 липня увечері.

«Тоні Блер, який впродовж десяти років стояв на чолі однієї з ключових держав «великої сімки» - це людина з унікальним досвідом і знаннями, глобальним підходом до проблем сучасного світу, - підкреслив В.Пінчук. - Його участь в обговоренні глобальних викликів, з якими Україна сьогодні стикається як частина сучасного світу, дасть можливість українським політикам і українському суспільству подивитися на ситуацію в країні з точки зору її міжнародних перспектив. Критично оцінити сильні і слабкі сторони наших глобальних позицій і розробляти стратегії майбутнього».

*** YES - це міжнародна мережа, створена з метою сприяння розвитку справедливої, вільної та заможної України, налагодженню стосунків зі світом та підтримки членства України в Європейському союзі. Організація YES була заснована в липні 2004 року українським бізнесменом і громадським діячем В.Пінчуком.