31 липня закінчується техогляд

Державтоінспекція нагадує власникам транспортних засобів, що згідно з Постановою Кабінету Міністрів України державний технічний огляд закінчується 31 липня.

Як повідомляє прес-служба Управління ДАІ Криму, для проходження техогляду треба мати паспорт, техпаспорт на транспортний засіб, посвідчення на право управління транспортом відповідної категорії, технічно справний і укомплектований транспортний засіб, а також квитанції про сплату податку з власників транспорту, про оплату за техогляд, за талон ГТО, за перевірку транспортного засобу з використанням діагностичного устаткування. "А також обов`язкові поліс страховки і медична довідка", - йдеться у повідомленні.

За управління авто без техогляду водій притягатиметься до адміністративної відповідальності, а експлуатація транспорту – заборонена (до проходження техогляду) шляхом зняття номерів.