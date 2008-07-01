Радмін схвалив Схему планування території автономії

19:37, 01 липня 2008
Крым
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Розробив інститут «Діпромісто»

Рада міністрів Криму схвалила Схему планування території Автономної Республіки Крим, яку розробив Український державний науково-дослідний інститут проектування міст «Діпромісто» (Київ).

Як повідомили УНІАН у прес-службі уряду автономії, мета даної схеми - забезпечення планувальної основи для раціонального використання території автономії, визначення пріоритетів розвитку виробничої, соціальної, інженерно-транспортної інфраструктури, збереження і поліпшення природного середовища за умови ефективного і комплексного використання природних, матеріальних і трудових ресурсів.

«Цей містобудівний документ визначає систему розселення, систему забезпечення півострова електроенергією, водою, комплексом транспортних зв`язків і об`єктів, основні положення у розміщенні продуктивних сил», - йдеться в повідомленні Радміну АР Крим.

Упровадження такої схеми в практику містобудування в Криму дозволить значно оптимізувати використання природних, фінансових і трудових ресурсів, можливостей економіки, відзначає уряд Криму.

Проект постанови на затвердження Схеми планування буде внесений на розгляд чергової сесії парламенту Криму.

 

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