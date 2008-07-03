Уряд вирішив, що робити з регіонами

Кабінет міністрів України на засіданні затвердив Концепцію нової державної регіональної політики.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства регіонального розвитку та будівництва України, про це поінформував міністр регіонального розвитку та будівництва Василь КУЙБІДА.

Для формування нової державної регіональної політики було створено спеціальну робочу групу. Вона впродовж кількох місяців напрацювала проект Концепції з урахуванням національного досвіду, практики інших держав, документів Ради Європи, Конгресу місцевих та регіональних влад Європи, інших європейських організацій з метою визначення засад ефективної сучасної державної регіональної політики з урахуванням внутрішніх і зовнішніх чинників.

Члени робочої групи, які працювали над новим документом, проаналізували стан реалізації Концепції державної регіональної політики, затвердженої 25 травня 2001 року. За їхніми висновками, Концепція державної регіональної політики 2001 року мала досить загальний характер і не містила достатньої кількості критеріїв та показників, які б давали змогу забезпечити якісний моніторинг її виконання у просторі та часі. Тому при підготовці нової Концепції фахівці намагалися надати чіткий перелік проблем, які потребують вирішення, засобів їх розв’язання, інструментів, ресурсів та механізм здійснення моніторингу за виконанням Концепції.

«Ми по іншому дивимося на регіональну політику і, відповідно, підбираємо інструменти для її реалізації. Та регіональна політика, яка була, не тільки не розв’язала соціально-економічні проблеми регіонів, а навпаки – загострила їх і, разом з тим, породила певну відчуженість між регіонами. Тому, розробляючи нову регіональну політику, ми виходили з тих умов, які диктує сьогоднішнє геополітичне розташування, а також із тих процесів, які відбуваються сьогодні ззовні нашої держави та всередині», - поінформував В.КУЙБІДА.