Вартість проїзду в маршрутках Сімферополя підвищиться

У Сімферополі вартість проїзду в маршрутних таксі підвищиться на 50 копійок – до 2 грн.

Як повідомив кореспонденту УНІАН працівник прес-центру Севастопольської міськради, виконавчий комітет ради погодив тариф на проїзд на міських автобусних маршрутах до 2 грн.

На думку перевізників, приводом для збільшення тарифу стало стрімке підвищення ціни на дизпаливо, паливно-мастильні матеріали, запчастини. Крім того, на підвищення тарифу вплинув рівень інфляції, транспортні підприємства були змушені збільшити заробітну плату працівникам.

Вивчивши надані перевізниками розрахунки та враховуючи економічну ситуацію, виконком міськради Сімферополя вирішив погодити тариф на проїзд на маршрутках до 2 грн. Підвищення тарифу не стосуватиметься пільгових категорій пасажирів.

Терміни підвищення плати за проїзд залежать від перевізників. Наприклад, один з великих перевізників Сімферополя («СімСітіТранс») повідомив, що на його маршрутах проїзд подорожчає вже з 5 липня.