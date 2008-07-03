Кримський БЮТ відкличе 4 депутатів

Кримська організація БЮТ відкличе і достроково припинить повноваження трьох депутатів Верховної Ради Криму й одного депутата Сімферопольської міської ради.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі Кримської організації Всеукраїнського об`єднання «Батьківщина».

Так, буде відкликано депутатів кримського парламенту Олександра ОВДІЄНКА, Сергія БЕЙМА і Сергія РАСКІНА, а також депутата Сімферопольської міськради Марину БОГОДІСТ.

У повідомленні наголошується, що це рішення було ухвалено на міжпартійному з`їзді виборчого блоку партій «Блок Юлії Тимошенко», який недавно відбувся в Києві.

«Ухвалюючи своє рішення, з`їзд врахував звернення Кримської організації БЮТ, яка запропонувала відкликати цих депутатів, а також факти невходження або виходу їх з фракції БЮТ у парламенті автономії та Сімферопольській міськраді», - зазначили в кримській організації ВО «Батьківщина».