Прогноз погоди в Криму на вихідні

Український гідрометцентр повідомляє, що в Криму 4 липня (п`ятниця) - без опадів, у суботу та неділю погода зіпсується – очікуються дощі.

У Криму 4 липня температура вночі буде 14-19°, вдень 26-31°. 5 липня вночі 15-20°, вдень 24-29°. 6 липня температура вночі буде 15-20°, вдень 23-28°.

За прогнозами gismeteo, 4 липня в Алушті вночі 24-26°, вдень 25-27°; 5 липня - 19-21 вночі °, вдень 25-27°, 6 липня вночі 20-22° (дощі).

4 липня в Євпаторії вночі 22-24°, вдень 25-27°; 5 липня - вночі 21-23°, вдень 25-27°; 6 липня вночі 21-23° (дощі).

4 липня в Ялті вночі 21-23°, вдень 28-30°; 5 липня - вночі 20-22°, вдень 29-31°; 6 липня вночі 20-22° (дощі).

4 липня в Сімферополі вночі 16-18°, вдень 26-28°; 5 липня - вночі 16-18°, вдень 27-29°; 6 липня вночі 17-19° (дощі).

4 липня в Севастополі вночі 22-24°, вдень 24-26°; 5 липня - вночі 21-23°, вдень 24-26°; 6 липня вночі 22-24° (дощі).

4 липня в Керчі вночі 18-20° (дощі), вдень 26-28°; 5 липня - вночі 18-20°, вдень 26-28°; 6 липня вночі 18-20°.