Вселенський Патріарх приїде в Україну

Президент України Віктор ЮЩЕНКО переконаний, що святкування 1020-річчя Хрещення Київської Русі є надзвичайно важливою подією для нашого суспільства, і висловлює сподівання, що урочисті заходи з цієї нагоди сприятимуть об`єднавчим процесам в українському православ`ї.

На цьому наголосив сьогодні на брифінгу заступник глави Секретаріату Президента України Юрій БОГУЦЬКИЙ, повідомляє прес-служба Президента.

Він нагадав, що 1020-річчя Хрещення Київської Русі згідно з указом Президента від 24 березня 2008 року (№256) відзначатиметься в нашій державі протягом липня – серпня 2008 року.

«Віктор ЮЩЕНКО підписав указ, у якому визначається, що цим заходам надається державний статус. Президент України, привертаючи увагу суспільства до значення цієї дати, хоче визначити її як консолідуючу українське суспільство», – сказав Ю.БОГУЦЬКИЙ.

Він також наголосив, що у рамках заходів тема єдності українського православ`я стане предметом обговорення представників церков. «Це шанс знайти порозуміння», – вважає Ю.БОГУЦЬКИЙ. «Сьогодні є реальні шляхи, реальне бачення того, як зробити відповідні кроки задля об`єднавчого процесу українського православ`я», – підкреслив він.

Ю.БОГУЦЬКИЙ також повідомив, що 2 липня до Секретаріату Президента України надійшло офіційне повідомлення про згоду Його Всесвятості Вселенського Патріарха ВАРФОЛОМІЯ очолити Патріаршу делегацію, яка прибуде до України для участі в урочистих святкуваннях 1020-річчя Хрещення Київської Русі.

«Ми дуже раді, що у заходах із відзначення 1020-річчя Хрещення Київської Русі відгукнувся взяти участь Його Всесвятість Вселенський Патріарх ВАРФОЛОМІЙ. Відповідне запрошення до Вселенської Патріархії надійшло як від Патріарха Московського АЛЕКСІЯ, так і від Президента України», – зазначив Ю.БОГУЦЬКИЙ, додавши, що востаннє Україну Вселенський Патріарх відвідував у 1648 році, тоді у Києві біля Золотих воріт відбулася Священна літургія.

За словами Ю.БОГУЦЬКОГО, Президент України направив запрошення взяти участь у святкуванні 1020-річчя Хрещення Київської Русі главам усіх помісних православних церков світу.

Під час брифінгу Ю.БОГУЦЬКИЙ також повідомив, що на виконання указу Президента України Оргкомітет, який очолює Леонід КРАВЧУК, розробив план заходів з підготовки та відзначення в Україні 1020-річчя Хрещення Київської Русі.

Відповідно до плану заходів передбачається, що 25 липня В.ЮЩЕНКО зустрінеться з членами Всеукраїнської Ради Церков і релігійних організацій, а також із запрошеними керівниками зарубіжних церков. Також цього дня В.ЮЩЕНКО покладе квіти до пам`ятників Андрію Первозваному, Княгині Ользі, Кирилу і Мефодію, Святому Володимиру, а також до Аскольдової могили.

26 липня глава держави візьме участь в урочистостях у Софійському соборі, де також передбачено презентацію та освячення відновленої пам`ятки Царських врат XVIII ст. У цей день на Софійському майдані планується звернення Президента до українського народу, вручення державних нагород, а також урочистий прийом у Національному заповіднику «Софія Київська». Також на цей день заплановане звернення Вселенського Патріарха. «День розпочнеться з молебня в Софійському соборі. Ми плануємо, що цей день буде надзвичайно урочистим», - наголосив Ю.БОГУЦЬКИЙ. Окрім того, 26 липня в Палаці мистецтв «Український дім» відкриється масштабна виставка-галерея портретів видатних історичних постатей України.

За словами Ю.БОГУЦЬКОГО, передбачається, що 27 липня Президент України візьме участь у заходах з відзначення 1020-річчя Хрещення Київської Русі у Львові, а також у Донецькій області, де зокрема відвідає Свято-Успенську Святогірську Лавру.

28 липня Президент візьме участь у літургії в Свято-Володимирському Соборі у Херсонесі.

«Починаючи з 10 липня, по лінії православних, греко-католицьких, римо-католицьких. церков проводяться різноманітні заходи, у тому числі місцевого рівня, пов`язані із відзначенням 1020-річчя Хрещення Київської Русі», – додав Ю.БОГУЦЬКИЙ.