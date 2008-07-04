Курортники «окуповували» Крим

З початку цього року в Криму відпочило 1 млн. 562,31 тис. людей, що на 1,4 % вище рівня аналогічного періоду минулого року. Кількість відпочивальників розрахована за методикою Національної академії природоохоронного й курортного будівництва.

Про це йдеться в оперативних даних Міністерства курортів і туризму Криму, які має в своєму розпорядженні агентство УНІАН.

На сьогодні, 4 липня, відпочиваючих приймають 547 санаторно-курортних установ і туристичних підприємств Криму, це на 18 установ більше, ніж за аналогічний період минулого року. Коефіцієнт заповнюваної працюючих установ становить 79,8% (стільки ж, скільки торік).

За даними виконкомів і райдержадміністрацій курортних регіонів, з початку цього року організовано в санаторно-курортних установах і туристичних підприємствах Криму відпочили 393,4 тис. людей, що на 1,2 % менше, ніж за аналогічний період минулого року.

Як повідомляв УНІАН, цього року Крим планує прийняти на відпочинок понад 6 млн. людей.