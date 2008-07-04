2 громадянки Росії травмовані в Криму
10:01, 04 липня 2008Крым
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Fiat врізався в ВАЗ и Peugeot
3 людини, серед них – дві громадянки Росії, постраждали внаслідок ДТП у Криму.
Як повідомляє прес-служба Управління ДАІ Криму, аварія сталася на трасі Харків – Сімферополь – Алушта – Ялта.
Водій автомобіля Fiat здійснив виїзд на смугу зустрічного руху, де скоїв зіткнення з ВАЗом. Після чого Fiat скоїв зіткнення з Peugeot.
Внаслідок ДТП постраждали водій ВАЗ (1982 р.н., мешканець міста Сімферополь), а також 2 пасажирки цього авто - 1938 р.н. та 1940 р.н. (громадянки РФ, мешкають у Республіці Татарстан).
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