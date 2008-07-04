У Криму викрили посадовців банку

У Криму викрито посадових осіб банку, які впродовж трьох останніх років підробили довідки про доходи 113 жителів автономії та оформили кредитні угоди без їх відома, після чого привласнили отримані грошові кошти.

Як повідомляє прес-служба МВС, банківській установі завдано збитки на суму 3,8 млн. грн.

Прокуратурою порушено кримінальну справу за ознаками злочинів, передбачених ч.2 ст.364 та ч.2 ст.366 КК України (зловживання владою або службовим становищем та службове підроблення).