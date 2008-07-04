Секретар міськради Алушти пішла у відставку

Секретар міської ради Алушти Ольга БОЙЧЕНКО пішла у відставку.

О.БОЙЧЕНКО написала заяву про звільнення з посади секретаря міськради за власним бажанням, депутати Алуштинської міськради на сесії схвалили її заяву.

Як повідомив кореспонденту УНІАН один із співробітників міськради, нового секретаря планується обрати на сесії Алуштинської міськради, яка відбудеться наступного тижня.

Поки ж, до обрання нового секретаря, вирішувати питання мера, пов`язані з діяльністю виконкому Алуштинської міськради, депутати доручили заступнику міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Станіславу КОЛОТУ.

Нагадаємо, О.БОЙЧЕНКО після взяття під варту мера Алушти Володимира ЩЕРБИНИ виконувала обов`язки міського голови.

Мер Алушти В.ЩЕРБИНА і один із його заступників Вадим ПОПОВ були затримані 13 червня в ході спільної операції, проведеної співробітниками Генпрокуратури України і кримського УБОЗ. Урядовців затримали за підозрою в здійсненні посадових злочинів. Їх підозрюють в неодноразовому отриманні хабарів в особливо великих розмірах. За рішенням Печерського райсуду Києва їх заарештували на два місяці. Міністр внутрішніх справ України Юрій ЛУЦЕНКО пообіцяв, що це не останні затримання в Алуштинській міськраді.

27 червня були затримані ще двоє чиновників міськради – віце-мер Олександр БОРОДАЙ і начальник відділу з управління комунальною власністю Юрій КУРТОЧКІН. За рішенням суду їх залишили під вартою. Чиновників підозрюють у хабарництві.