Куніцин дивиться на майбутнє флоту з оптимізмом

Голова Севастопольської міської державної адміністрації Сергій КУНІЦИН подякував міністру оборони України Юрію ЄХАНУРОВУ за вирішення проблем міста і Військово-Морських Сил України.

Як передає кореспондент УНІАН, сьогодні в інтерв’ю журналістам у Севастополі С.КУНІЦИН зазначив, що вранці зустрічався з Ю.ЄХАНУРОВИМ.

«І можу сказати, ми дуже багато питань вирішили, Юрій Іванович практично став куратором Севастополя», - сказав голова міськадміністрації.

За словами С.КУНІЦИНА, «ми йому вдячні, і зараз як міністр оборони він узявся вирішити всі проблеми, які може вирішити Міністерство оборони – і по житлу, і по забезпеченню військових моряків, і по ремонту кораблів, підводного човна «Запоріжжя».

С.КУНІЦИН наголосив, що з оптимізмом дивиться на майбутнє українського флоту. За його словами, українські військові моряки на відмінно виконують свої завдання, у тому числі на міжнародному рівні, співпрацюють з різними міжнародними організаціями, а у Севастополі – з Чорноморським флотом Росії.

«Так що все йде за планом», - додав голова міськдержадміністрації.