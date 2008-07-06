На вокзалі потяг переїхав чоловіка
13:12, 06 липня 2008Крым
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Від одержаних травм помер
На залізничному вокзалі міста Джанкой (Крим) під колесами потягу загинув чоловік.
Як повідомили УНІАН у прес-службі Головного управління МНС України в Криму, інформація про нещасний випадок надійшла від чергової «швидкої допомоги» увечері 5 червня.
«На залізничному вокзалі поїзд переїхав чоловіка, 1950 року народження. Від одержаних травм він помер», - повідомили в МНС.
У цей час встановлюються причини трагедії.
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