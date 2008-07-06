Влада обіцяє покарати винних в інциденті навколо дошки ВМС

Правоохоронним органам Севастополя у зв`язку з вчорашнім інцидентом навколо меморіальної дошки на честь 90-річчя підняття українських прапорів на кораблях Чорноморського флоту влада міста дала доручення вжити необхідних для відновлення і підтримки громадського порядку заходів.

Про це йдеться в повідомленні Відділу у справах преси і інформації Севастопольської міської державної адміністрації, розміщеному на сайті газети «Новый Севастополь».

«Винних у розпалюванні протистояння і псуванні міського майна притягати до відповідальності згідно із законом. У даний час двох пікетників затримано», - йдеться в повідомленні.

Коментуючи інцидент навколо встановлення пам`ятної дошки на честь 90-річчя підняття українських прапорів на кораблях Чорноморського флоту, що стався 5 липня на Графській пристані в Севастополі, голова міської держадміністрації Сергій КУНІЦИН заявив, що всі раніше намічені заходи, присвячені Дню ВМС України, буде проведено.

«Ні встановлення, ні відкриття пам`ятної дошки в плані святкових заходів 5 і 6 липня не значились і з міською державною адміністрацією не узгоджувались. Проте командування Військово-Морських Сил України - ініціатор встановлення пам`ятного знаку - одержало в законному порядку всі необхідні для цього погодження, у тому числі і Державної служби з питань національної культурної спадщини і формально мало право приступати до монтажу дошки», - вважає С.КУНІЦИН.

Як повідомлялося, 5 липня в Севастополі відбулося зіткнення між прихильниками партії «Руський блок», Прогресивної соціалістичної партії України і громадської організації «Російська громада Севастополя» з моряками українського флоту.

Українські військовослужбовці встановили на стіні нижнього причалу Графської пристані меморіальну дошку на честь 90-річчя підняття українських державних прапорів на кораблях російського імперського Чорноморського флоту в 1918 році. Проте активісти партій після зіткнень з моряками зірвали меморіальну дошку.