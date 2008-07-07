МВС порушило справу через демонтаж дошки в Севастополі

Слідчим управлінням УМВС України в Севастополі порушено кримінальну справу за фактом грубого порушення громадського порядку, що виразилося "у протиправних діях пов`язаних з демонтажем пам`ятної дошки, опору представникам влади - військовослужбовцям військової служби правопорядку ЗС України", які виконували обов`язки з охорони громадського порядку.

Справу порушено за ознаками злочину, передбаченого ч.3 ст. 296 КК України (вчинення хуліганства особою раніше судимою за хуліганство або порушення громадського порядку, яке пов’язано з опором представнику влади чи представнику громадськості, який виконує обов’язки з охорони громадського порядку, або іншим громадянам, які припиняють хуліганські дії).

Як повідомляє прес-служба МВС, створена слідчо-оперативна група, проводяться слідчі та оперативно-розшукові дії щодо встановлення організаторів та активних учасників протиправних дій.

***5 липня у Севастополі під час встановлення на Графській пристані пам’ятної дошки на честь 90-ї річниці підняття українських прапорів на деяких кораблях Чорноморського флоту група громадян, у тому числі, представники деяких політичних організацій, прийшли до Графської пристані з вимогою демонтувати пам’ятну дошку. Демонстранти прорвали оточення військовослужбовців, зірвали меморіальну дошку і скинули її в море. Один із громадян кинув у напрямок військовослужбовців банку з фарбою.