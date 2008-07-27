Посольство України в Москві закидали яйцями (оновлено)

Активісти Євразійського союзу молоді закидали посольство України в Москві яйцями, повідомив в ефірі радіостанції «Эхо Москвы» один з лідерів ЄСМ Павло ЗАРІФУЛЛІН.

За його словами, ця акція була приурочена до Дня військово-морського флоту Росії у зв`язку з тим, що «в Україні зневажаються суверенні права російського флоту, а також на знак протесту проти депортації з країни депутата Державної думи Костянтина ЗАТУЛІНА». Потім, додав П.ЗАРІФУЛЛІН, відбувся несанкціонований мітинг.

«За наслідками акції частину активістів було затримано, серед них лідер московського підрозділу ЄСМ Павло КАНІЩЕВ», - розповів П.ЗАРІФУЛЛІН.

Газета.ру

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На прохання УНІАН прес-секретар посольства Сергій ДОВБЕШКО підтвердив те, що сьогодні кілька активістів ЄСМ, проходячи повз посольство, кинули на його територію яйця. Він нагадав, що один з цих активістів надалі був затриманий співробітниками російських правоохоронних органів.

Водночас він спростував, що біля посольства відбувся мітинг: «Ніяких мітингів і закидань на територію посольства макетів підводних човнів, як повідомляють предстоятелі цієї маргінальної організації, не проводилося».

С.ДОВБЕШКО зазначив, що українське посольство не дивує чергова акція ЄСМ, завданням якої було розповісти про свої епатажні успіхи засобам масової інформації.

«Ми сподіваємося, що владні структури Росії дадуть належну оцінку цим волаючим фактам згідно чинному законодавству РФ», - сказав С.ДОВБЕШКО.