З вівторка в Криму розпогодиться

Прогноз на початок тижня

Український Гідрометцентр повідомляє, що у понеділок у Криму - дощ, у вівторок - без істотних опадів. 28 липня вночі 16-21°, вдень 23-28°; 29 липня вночі 13-18°, вдень 25-30°. За прогнозами gismeteo, в Алушті 28 липня вночі 18-20° (дощ), вдень 24-26° (дощ); 29 липня вночі 19-21°, вдень 25-27°. В Євпаторії 28 липня вночі 17-19° (дощ), вдень 25-27° (дощ); 29 липня вночі 18-20°, вдень 25-27°. У Керчі 28 липня вночі 21-23° (дощ), вдень 25-27°; 29 липня вночі 13-18°, вдень 27-29°. У Севастополі 28 липня вночі 21-23° (дощ), вдень 24-26°; 29 липня вночі 21-23°, вдень 25-27°. У Сімферополі 28 липня вночі 15-17° (можливий дощ), вдень 24-26°; 29 липня вночі 14-16°, вдень 25-27°. У Феодосії 28 липня вночі 20-22° (дощ), вдень 25-27°; 29 липня вночі 20-22°, вдень 26-28°. В Ялті 28 липня вночі 19-21° (дощ), вдень 27-29°; 29 липня вночі 19-21°, вдень 27-29°.

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