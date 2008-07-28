У Криму блискавка вбила людину, 6 осіб постраждало

У Джанкойському районі Криму від удару блискавки загинула одна людина, ще двоє шпиталізовані.

Як повідомили УНІАН в прес-службі Головного управління МНС України в Криму, інцидент стався в неділю в селі Зернове.

«Одна людина загинуло, 2 шпиталізовані, ще 4 осіб знаходяться під наглядом лікарів», - мовиться в повідомленні МНС.