У Криму блискавка вбила людину, 6 осіб постраждало

09:59, 28 липня 2008
Крым
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Трагедія в Джанкойському районі

У Джанкойському районі Криму від удару блискавки загинула одна людина, ще двоє шпиталізовані.

Як повідомили УНІАН в прес-службі Головного управління МНС України в Криму, інцидент стався в неділю в селі Зернове.

«Одна людина загинуло, 2 шпиталізовані, ще 4 осіб знаходяться під наглядом лікарів», - мовиться в повідомленні МНС.

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