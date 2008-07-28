Сімох родичів уразило блискавкою в Криму

У Джанкойському районі Криму сімох родичів уразило блискавкою, 33-річний чоловік загинув.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Головного управління МНС України в Криму, трагедія сталася, коли сім`я відправилася на город збирати картоплю.

Блискавка потрапила в 33-річного чоловіка, який йшов із лопатою. Лікарі намагалися реанімувати ураженого блискавкою, але безуспішно.

Решта шість родичів також опинилися в зоні ураження блискавкою. 42-річний чоловік і 17-річний хлопець зараз перебувають у травматології. «Лікарі оцінюють їхній стан як середнього ступеня тяжкості», - повідомили в МНС.

Ще чотирьох постраждалих - 62-річну жінку і дівчат 13, 15 і 18 років - після огляду і спостереження впродовж доби виписали з лікарні.