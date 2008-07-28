Держстандарт «пожалів» українців, які не звикли до ковбаси з м`яса

Держспоживстандарт скасував наказ про впровадження з 1 серпня нових стандартів для виробництва ковбаси, які жорстко регламентують вміст м`яса в ковбасі різних сортів.

Про це УНІАН повідомив заступник міністра економіки Андрій БЛИЗНЮК.

Таким чином, зазначив заступник міністра, нові стандарти для виробництва ковбаси, як і планувалося раніше, запровадять з квітня 2009 року.

Пояснюючи причини такого рішення, А.БЛИЗНЮК сказав, що нині виробники не готові до запровадження таких стандартів. Також, на його думку, споживачі теж навряд будуть готові купувати продукт, в якому за новими правилами немає деяких інгредієнтів і добавок, які формували оригінальний смак того чи іншого сорту ковбаси.

Нагадаємо, що з 1 серпня планувалося запровадження нових стандартів для виробництва ковбаси, якими визначався конкретний вміст чистого м`яса, а також обмежувалася наявність різних харчових і смакових добавок, а також субпродуктів. Зокрема, за новими правилами, ковбаса вищого сорту має вироблятися на 100% з м`яса.