НУ-НС: Україна має передати російській стороні ноту протесту

Ситуація, яка склалася навколо святкування Дня ВМФ РФ, – ще один доказ на користь того, що Україна має якнайактивніше працювати над питанням виведення російського флоту зі своєї території, вважає народний депутат від фракції "Наша Україна – Народна Самооборона" Анатолій МАТВІЄНКО.

"Росія вкорте продемонструвала свою шовіністську політику і зневагу до України", - заявив він, повідомляє прес-служба блоку.

На думку депутата, український уряд має, перш за все, передати російській стороні ноту протесту й "надалі не допускати виникнення подібних ситуацій, які є проявом неповаги до українського народу".