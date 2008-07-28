У Криму закрили два звалища

Рішенням Головного державного інспектора по охороні навколишнього природного середовища АР Крим припинено експлуатацію звалищ на території с. Куйбишево і в с. Танкове Бахчисарайського району автономії.

Про це повідомляє прес-служба Міністерства охорони навколишнього природного середовища України.

Відповідно до плану перевірок липня 2008 року держінспекторами Рескомприроди Криму була проведена перевірка виконання природоохоронного законодавства в частині поводження з відходами Куйбишевською селищною радою Бахчисарайського району.

"Звалища не обваловано, не облаштовано, держакти на земельну ділянку під звалища не оформлено, відсутній дозвіл на розміщення відходів. Паспорти місць видалення відходів не розроблено. Експлуатація звалищ здійснюється з порушенням природоохоронного законодавства. Не проводиться пересипка відходів грунтом, в слідстві чого в с. Танкове легкі фракції відходів (поліетиленові пакети, папір) розносяться вітром навкруги звалища, засмічують поле і присадибні ділянки жителів села. Санітарний стан доріг ведучих на звалища незадовільний", - йдеться у повідомленні.

Працює адміністративна комісія при селищній раді одними з питань якої є виявлення і ліквідація несанкціонованих звалищ та проведення роз`яснювальної роботи серед населення з питань поводження з відходами.

За результатами перевірки до адміністративної відповідальності за порушення встановлених правил експлуатації звалищ притягнуто до адміністративної відповідальності в.о. начальника УКГ.