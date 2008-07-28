Рахунок для переказу коштів постраждалим від повені

Івано-Франківська обласна державна адміністрація відкрила благодійний рахунок, на який усі небайдужі можуть перерахувати кошти постраждалим від повені прикарпатцям.

Одержувач: управління ресурсного забезпечення та господарського обслуговування Івано-Франківської обласної державної адміністрації . ЄДРПОУ - 33426782, р/р № 35425005001991

Банк одержувач - ГУДКУ в Івано-Франківській області МФО 836014. Обов`язкова примітка - ”Для допомоги потерпілим унаслідок повені в Івано-Франківській області”.

Найближчими годинами буде відкрито і валютний рахунок, на який перераховувати кошти постраждалим від наслідків негоди зможуть представники діаспори та небайдужі громадяни інших країн.

*** Внаслідок стихії загинуло 22 особи, з них 6 дітей (Івано-Франківська область - 15 осіб, з них 5 дітей; Чернівецька область - 7 осіб, з них 1 дитина).

Президент України Віктор ЮЩЕНКО переконаний, що найближчим часом вся Україна спрямує свою допомогу районам, які перебувають в зоні стихійного лиха.