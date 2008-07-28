В українських медичних ВНЗ стане більше бюджетників

Міністерство охорони здоров`я України надало можливість із 1 вересня 2008 року перейти на бюджетну форму навчання в медичних ВНЗ 500 студентам-контрактникам.

Як повідомляє прес-служба МОЗ України, про це йдеться в постанові Кабінету Міністрів України "Про державне замовлення на підготовку фахівців, науково-педагогічних і робітників кадрів, підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів (післядипломну освіту)".

У постанові передбачено переведення на VІ курсі 500 студентів вищих медичних навчальних закладів ІV рівня акредитації з контрактної форми навчання на бюджетну з подальшим розподілом на роботу й безоплатне навчання в інтернатурі.

Скористатися цими перевагами зможуть студенти, які є жителями сільської місцевості, які вчаться за рахунок власних коштів; студенти з малозабезпечених родин; студенти із середнім балом успішності протягом усього періоду навчання не нижче 4,0. Перевестися на бюджетні місця також можуть студенти без академічної заборгованості й студенти-активісти.

Після закінчення навчання з випускниками буде укладатися контракт на відпрацьовування в комунальних установах охорони здоров`я (центральних, районних, дільничних лікарнях і в сільських лікарських амбулаторіях) не менш трьох років після проходження строку навчання в інтернатурі.

На думку Міністра охорони здоров`я Василя КНЯЗЕВИЧА, переведення зазначеної категорії студентів на бюджетну форму навчання спрямоване на зменшення кадрового дефіциту лікарів у державних закладах охорони здоров`я.