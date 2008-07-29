Народжуваність зростає, смертність залишається непереборною

За перше півріччя 2008 року в Україні народилося 235610 немовлят, що майже на 10 тисяч новонароджених більше, ніж за аналогічний період 2007 року.

Про це повідомляє Департамент цивільного стану громадян, посилаючись на оперативні дані органів реєстрації актів цивільного стану Міністерства юстиції.

Статистичні дані першого півріччя поточного року підтверджують тенденцію до поступового збільшення народжуваності, яка триває в Україні уже кілька років поспіль.

Найбільше немовлят з початку року з`явилося на світ у Донецькій області – майже 20,2 тисячі новонароджених, у Дніпропетровській – 17,2 тисячі, у Києві – 15,1 тисяча, в Одеській області – 13,3 тисячі, у Львівській – 13,5 тисяч, у Харківській – 12,5 тисяч, у Криму – 10,4 тисячі та в Луганській області – 10,2 тисячі новонароджених.

Вперше за останні роки у Києві народжуваність перевищила смертність. В столиці за перше півріччя поточного року народилося на 20 немовлят більше, ніж померло людей за цей період.

Найкраща в країні ситуація щодо співвідношення народжуваності до смертності, зокрема, протягом останніх 5 років фіксується в Закарпатті.

Поки що це єдиний регіон в Україні, де таке співвідношення становить 1 до 1 або ж близько до цього. А з третього кварталу минулого року в Закарпатті почали фіксувати перевищення народжуваності над смертністю.

У решті областей України поки що триває тенденція до перевищення смертності над народжуваністю у середньому співвідношенні 1,6 до 1.

Найгірше співвідношення смертності до народжуваності зафіксовано органами юстиції в Донецькій області – 2,1 до 1, Луганській – 2,1 до 1, Чернігівській – 2,6 до 1, Черкаській – 2,1 до 1, Полтавській – 2 до 1.

Загалом, з початку року в Україні померло 391952 громадянина.

Українська правда