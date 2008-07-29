У Ющенка на сніданок був Президент Вірменії

У Криму відбулася зустріч Президентів України та Вірменії Віктора ЮЩЕНКО та Сержа САРГСЯНА.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Президента України, глави держав зустрілися у форматі віч-на-віч та мали робочий сніданок.

В.ЮЩЕНКО та С.САРГСЯН обговорили спектр питань двостороннього співробітництва.

Насамперед, йшлося про активізацію торговельно-економічної співпраці. Сторони відзначили позитивну динаміку розвитку двосторонньої торгівлі, обсяг якої за підсумками 2007 року досяг 262,86 млн. доларів.

Також Президенти двох країн обговорили реалізацію проекту Керч-Поті-Батумі.

Окремою темою розмови стало співробітництво у культурній сфері і забезпечення потреб української і вірменської національних громад.

В.ЮЩЕНКО та С.САРГСЯН також обговорили організацію офіційного візиту Президента Вірменії в Україну, що має відбутися після проведення четвертого засідання Міжурядової спільної українсько-вірменської комісії з питань економічного співробітництва.