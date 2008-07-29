РНБО: уряд повинен як мінімум зустрітися з Vanco

З моменту підписання (жовтень 2007 р.) угоди про розділ продукції (УРП), яка видобуватиметься в межах Прикерченської ділянки надр континентального шельфу Чорного моря, між державою Україна і компанією Vanсo International Ltd., станом на сьогодні Україна могла б одержати як інвестиції 100 млн. дол.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив заступник секретаря Ради національної безпеки і оборони України Борис СОБОЛЄВ сьогодні на брифінгу в Києві.

«За той час, як діє угода, можна було б освоїти 100 млн. дол. інвестицій», - сказав він.

За його словами, для вирішення конфлікту з компанією Vanсo урядові необхідно «як мінімум» зустрітися з компанією.

При цьому він відзначив, що такої зустрічі жодного разу не було. Також уряду необхідно почати обговорювати план роботи компанії на 2008 рік. «Цього року час уже втрачено», - додав Б.СОБОЛЄВ.

Як повідомляв УНІАН, 28 липня Президент України Віктор ЮЩЕНКО звернувся до Генеральної прокуратури з проханням пояснити, чому не виконується рішення РНБО щодо УРП з Vanco, яке набуло чинності 30 травня.

17 липня компанія Vanco Prуckerchenska почала арбітражний процес проти України відповідно до вимог Арбітражного інституту Торгової палати м.Стокгольма (Швеція), щодо конфлікту стосовно УРП.

Довідка УНІАН. У 2006 році Vanсo International Ltd. виграла перший відкритий конкурс і уклала в жовтні 2007 р. з Кабінетом Міністрів України Угоду про розділ продукції (УРП), яка видобуватиметься в межах Прикерченської ділянки надр континентального шельфу Чорного моря.

Vanco International передала всі права і обов`язки щодо УРП компанії Vanco Prykerchenska.

25 квітня цього року Мінприроди анулювало ліцензію компанії Vanco Prуckerchenska Ltd. на користування надрами.

Після цього Vanco почала міжнародну арбітражну процедуру проти уряду України і заявила, що вважає незаконним анулювання ліцензії.

21 травня Кабінет Міністрів ухвалив рішення про односторонній вихід з угоди з компанією Vanco про розподіл продукції.

18 червня Президент України Віктор ЮЩЕНКО своїм Указом зупинив дію розпорядження уряду від 21 травня 2008 року №740-р «Про припинення Угоди між Кабінетом Міністрів України і компанією «Венко Інтернешнл лімітед» про розподіл вуглеводнів, які видобуватимуться в межах Прикерченської ділянки надр континентального шельфу Чорного моря».