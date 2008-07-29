Телевізор або життя: злочинці не надали такого вибору

У Криму троє чоловіків вирішили вбити вбити товариша по чарці з єдиною метою - заволодіти його телевізором ціною в 200 гривень.

Прокуратурою повністю доведено в суді вину трьох обвинувачених у вчиненні розбійного нападу та вбивства з корисливих мотивів за попередньою змовою групою осіб, тобто злочинів, передбачених ч.4 ст.187 та ч.2 пп.6,12 ст.115 Кримінального кодексу України.

Як повідомляє прес-служба прокуратури Криму, вироком Апеляційного суду автономії трьох 21-річних безробітних засуджено до 13-ти років позбавлення волі з конфіскацією майна. Вирок не набрав чинності.