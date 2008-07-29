Телевізор або життя: злочинці не надали такого вибору
18:51, 29 липня 2008Крым
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3-х безробітних засуджено до 13-ти років
У Криму троє чоловіків вирішили вбити вбити товариша по чарці з єдиною метою - заволодіти його телевізором ціною в 200 гривень.
Прокуратурою повністю доведено в суді вину трьох обвинувачених у вчиненні розбійного нападу та вбивства з корисливих мотивів за попередньою змовою групою осіб, тобто злочинів, передбачених ч.4 ст.187 та ч.2 пп.6,12 ст.115 Кримінального кодексу України.
Як повідомляє прес-служба прокуратури Криму, вироком Апеляційного суду автономії трьох 21-річних безробітних засуджено до 13-ти років позбавлення волі з конфіскацією майна. Вирок не набрав чинності.
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