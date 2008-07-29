Кримські абітурієнти, будьте уважні!

Прокуратурою внесено подання до Економіко-правового коледжу при Кримському інституті економіки та господарського права: вуз не може здійснювати набір абітурієнтів на спеціальності «Фінанси» та «Економіка підприємства».

Про це повідомляє прес-служба прокуратури Криму.

Порушення законодавства про вищу освіту встановлено у ході відповідної перевірки, передбаченої планом заходів до протидії зловживанням, хабарництву і корупції в органах і установах освіти республіки.

"Вуз не одержав сертифікат про акредитацію. Згідно висновку міносвіти України, кадрове, науково-методичне і матеріально-технічне забезпечення коледжу не відповідає спеціальним вимогам. Крім того, 1 липня ц.р. у коледжу закінчився строк ліцензії на освітню діяльність. Керівництво вузу вірить, що одержить її до нового навчального року, проте може трапитися і навпаки. Зважаючи на можливе порушення прав абітурієнтів, прокуратурою Залізничного району внесено подання про усунення порушень закону та складено протокол про адміністративне правопорушення стосовно керівництва учбового закладу", - йдеться у повідомленні.