Севастополь готовий прийняти дітей із потерпілих від стихії районів Буковини

Місто Севастополь готове прийняти на оздоровлення 60 дітей з потерпілих від стихії районів Буковини.

Як повідомили кореспондентові УНІАН у прес-службі Чернівецької обласної державної адміністрації, про це керівництву Чернівецької ОДА повідомив телефоном голова Севастопольської міськдержадміністрації Сергій КУНІЦИН.

У телефонній розмові з губернатором Буковини Володимиром КУЛІШЕМ він заявив, що стурбований „наслідками повені, які побачив в ефірі центральних телеканалів”, і вирішив, що за таких умов треба, насамперед, „потурбуватися за дітей з постраждалих районів”. С.КУНІЦИН зазначив, що прийняв рішення на безоплатній основі оздоровити буковинських дітей з родин, які через стихію втратили помешкання і опинилися в скрутних умовах.

«Вони перебуватимуть в Криму стільки часу, скільки буде необхідно», - сказав С.КУНІЦИН.