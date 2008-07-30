600 дітей, що постраждали від стихії, зможе прийняти Артек

Міністр України у справах сім’ї, молоді та спорту Юрій ПАВЛЕНКО заявив, що оздоровчі табори зможуть прийняти усіх дітей із шести областей Західної України, що потерпіли від стихійного лиха.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі Мінсім’ї.

Як зазначається в повідомленні, на виконання Указу Президента України ”Про невідкладні заходи щодо забезпечення ліквідації наслідків стихійного лиха 23-27 липня 2008 року” вже до 1 серпня міністерство терміново готує списки потерпілих дітей на оздоровлення. За оперативними даними державної допомоги потребує 15 081 дитина.

Для забезпечення організації невідкладного оздоровлення та психологічного відновлення дітей з територій, постраждалих від стихії, необхідно виділення коштів з резервного фонду держбюджету. З відповідним листом Міністерство України у справах сім’ї, молоді та спорту вже звернулося до Міністерства фінансів України, Кабінету міністрів України, а також Президента України.

Ю.ПАВЛЕНКО нагадав, що найбільше допомоги потребують діти з Івано-Франківської та Львівської областей – відповідно 6 700 та 5 300 дітей. Підтримка потрібна також дітям Тернопільської – 120, Чернівецькій – 200 дітей, Закарпатської - 300 та з Вінницької – 661 дитина.

”Переживши таке лихо, діти не мають почуватися беззахисними. Держава має їх підтримати, надати їм якісне та безпечне оздоровлення”, - підкреслив міністр.

За словами Ю.ПАВЛЕНКА, усі регіони сьогодні готуються прийняти потерпілих дітей на оздоровлення. Зокрема, перші 250 дітей з Івано-Франківщини виїхали на оздоровлення до Генічеська (Херсонська область) ще 27 липня. Витрати взяло на себе Управління у справах сім’ї, молоді та спорту у Івано-Франківській області.

Найближчим часом готові прийняти по 200 дітей Харківська та Одеська області – за рахунок обласного бюджету. Міністерство України у справах сім’ї, молоді та спорту надає 320 безкоштовних путівок до УДЦ ”Молода гвардія” (м. Одеса) з 5 до 25 вересня – для оздоровлення дітей з усіх шести потерпілих регіонів Західної України. Вже найближчим часом на зміну з 7 до 27 серпня 600 дітей зможе прийняти МДЦ ”Артек” (Крим).