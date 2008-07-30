У Криму знищили конопляну оазу
12:39, 30 липня 2008Крым
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Скирти перевищували людський зріст
У Сімферопольському районі Криму працівники Служби безпеки України виявили та знищили понад сім тисяч кущів конопель.
Про це УНІАН повідомили в прес-групі Головного управління СБУ в Криму.
«Збирання» і спалювання конопляних заростей зайняло в оперативників кілька годин - настільки великою виявилася плантація. Скирти викорчуваних конопель перевищували людський зріст. Загалом було знищено 7 237 кущів конопель.
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