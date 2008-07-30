У Криму знищили конопляну оазу

У Сімферопольському районі Криму працівники Служби безпеки України виявили та знищили понад сім тисяч кущів конопель.

Про це УНІАН повідомили в прес-групі Головного управління СБУ в Криму.

«Збирання» і спалювання конопляних заростей зайняло в оперативників кілька годин - настільки великою виявилася плантація. Скирти викорчуваних конопель перевищували людський зріст. Загалом було знищено 7 237 кущів конопель.