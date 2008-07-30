Уряд Тимошенко буде розмовляти з Vanco, але за однієї умови

Уряд України готовий продовжити консультації з Vanco Prуckerchenska Ltd., але лише після того, як компанія зупинить позов, поданий до Стокгольмського суду.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на брифінгу журналістам повідомив перший заступник міністра юстиції, в.о. міністра Євген КОРНІЙЧУК.

«Наша позиція на цю хвилину полягає в тому, що ми одразу проведемо консультації з Vanco Prуckerchenska Ltd., після того, як вони зупинять своє звернення до Стокгольмського арбітражу».

Є.КОРНІЙЧУК повідомив УНІАН, що на сьогодні компанія Vanco Prуckerchenska повідомила Мін’юсту про подання позову, причому суму збитку і шкоди в позові не зазначено – «це не обов`язково», - сказав він.

«Ми звернулися до Vanco з проханням – якщо вони хочуть продовжити переговори, то спочатку потрібно зупинити позов на 60 днів, а потім ми розмовлятимемо», - наголосив Є.КОРНІЙЧУК, уточнивши, що таким чином уряд пропонує подовжити термін переговорів ще щонайменше на 60 днів.

Як повідомляв УНІАН, компанія Vanco Prykerchenska заявила, що 16 липня подала документи до міжнародного арбітражного суду на Україну, після того, як Кабінет Міністрів анулював ліцензію компанії на користування надрами на чорноморському шельфі.

Довідка УНІАН. 2006 року Vanсo International Ltd. виграла перший відкритий конкурс і уклала в жовтні 2007 р. з Кабінетом Міністрів України угоду про розділення продукції (УРП), яка видобуватиметься в межах Прикерченської ділянки надр континентального шельфу Чорного моря.

Vanco International передала всі права та обов`язки щодо УРП компанії Vanco Prykerchenska.

25 квітня цього року Мінприроди анулювало ліцензію компанії Vanco Prуckerchenska Ltd. на користування надрами.

Після цього Vanco почала міжнародну арбітражну процедуру проти уряду України й заявила, що вважає незаконним анулювання ліцензії.

21 травня Кабінет Міністрів України на своєму засіданні прийняв рішення про односторонній вихід з угоди з компанією Vanco про розділення продукції.