Прокуратуру просять перевірити рішення щодо теріторії без НАТО

Голова Кримської організації Української народної партії Олег ФОМУШКІН звернувся до прокуратури з проханням розглянути постанову міськради Сімферополя про оголошення міста територією без військових формувань НАТО, оскільки переконаний, що «її впровадження має каратися адміністративною і навіть кримінальною відповідальністю».

Про це повідомляє прес-служба УНП.

«Рішення Сімферопольської міської ради щодо оголошення міста територією без військових формувань НАТО та щодо заборони розповсюджувати серед міського населення інформацію про Північно-Атлантичний альянс незаконне та популістське», – говорить О.ФОМУШКІН.

«8 листопада 2007 року Кабмін затвердив розпорядження №960-р „Про схвалення Концепції Державної цільової програми інформування громадськості з питань євроатлантичної інтеграції України на 2008-2011 роки”», – нагадує він. При цьому лідер кримської УНП підкреслює, що «розпорядження центрального керівного органу має силу Закону і є обов’язковим до виконання».

О.ФОМУШКІН вбачає у забороні розповсюдження інформації про НАТО в Криму «страх чиновників втратити частину своєї теперішньої влади». «Кримські чиновники просто бояться, що потому, як інформація про переваги членства в НАТО для України буде донесена до людей, радянські стереотипи про „ворожий блок та натівський чобіт ” будуть зламані», - каже О.ФОМУШКІН.

Як повідомляв УНІАН, Сімферопольська міська рада оголосила місто територією без військових формувань НАТО. Таким чином депутати висловилися проти проведення «потенційно небезпечних навчань» НАТО на території Сімферополя. Крім того, додали в прес-центрі міськради, депутати виступили проти проведення в Сімферополі інформування громадян щодо Північноатлантичного альянсу (круглих столів, лекцій тощо).