Правозахисники констатують зростання насильства в Україні

Правозахисники констатують загальне зростання насильства в Україні.

Про це повідомив на прес-конференції в УНІАН співголова Харківської правозахисної групи Євген ЗАХАРОВ, презентуючи щорічну доповідь “Права людини в Україні-2007” всеукраїнської асоціації правозахисних організацій “Українська Гельсінська спілка з прав людини” (УГСПЛ).

Окремо правозахисники відзначають збільшення насильства в країні на підставі расової нетерпимості.

“Маємо дуже серйозне збільшення кількості насильницьких нападів на расовому та етнічному грунті. В 2007 р. скоєно в 5 разів більше нападів, ніж у 2006 р, а за перші 4 місяці 2008 р. – в 2 рази більше, ніж за весь 2007 рік. І це вже стає проблемою, оскільки така кількість нападів свідчить про діяльність таких радикальних організацій, які вдаються до насильства щодо іноземців”, - сказав Є.ЗАХАРОВ.

В той же час, за його словами, “адекватної реакції” з боку державних структур не спостерігається. Єдине, як зазначив представник УГСПЛ, що поки почало діяти в цьому напрямку – це створення при МВС спеціального підрозділу з розслідування таких нападів. “В цьому році вже з’явилися перші вироки суду по 161 статті Кримінального кодексу, яка карає за розпалення міжнаціональної і міжрелігійної ворожнечі”, - повідомив він.

На прес-конференції Є.ЗАХАРОВ також зосередив увагу на загальному збільшенні в Україні неповаги до права, до суду та до принципів права. За його словами, стали частими самосуди.

“Багато разів можна почути, що люди фактично не чекають міліцію, а розправляються самі з тими, хто скоїв ДТП, з тими, хто хоче щось збудувати там, де не можна. Це свідчить про те, що люди не вірять владі і що вони намагаються вирішувати свої проблеми самі”, - наголосив Є.ЗАХАРОВ.