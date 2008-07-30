Судак і Мамак поріднилися

Кримське місто Судак співробітничатиме з турецьким містом Мамак.

Підписи під документом про співпрацю міст Судак і Мамак поставили судакський мер Андрій ДЕМЕНТЬЄВ і депутат Мамакської міськради Давут ЕРДЕМ.

Про це повідомляє помічник голови Ради міністрів АРК - прес-секретар Оксана САВЕНКОВА.

За її даними, глава кримського уряду Віктор ПЛАКІДА зустрівся з турецькою делегацією. В ході переговорів сторони обговорили питання взаємин Криму і Туреччини у культурній, курортно-туристичній сферах, в області торгівлі, а також розвитку на території автономії технопарків.