У Балаклаві пройде міжнародний фестиваль живої історії

6-11 серпня в Балаклаві (Севастополь) відбудеться 2-й Міжнародний фестиваль живої історії «Табір під Балаклавою. 1854-1855 роки».

Фестиваль присвячений сторінкам історії Східної (Кримської війни), повідомили його організатори.

«Після серії презентацій фестивалю в Англії, Бельгії, Німеччині, Люксембурзі, Росії та Франції з`явився інтерес серед реконструкторів до теми «Кримська війна». Як результат, цього року фестиваль відвідає 157 реконструкторів з Росії, Франції та Англії», - сказано в повідомленні.

У фестивальні дні відвідувачі ознайомляться з виставкою «Кримська війна» із зібрань «Музею Шереметьєвих», відвідають бівуак російської, французької та англійської армій, побачать батальні сцени в долині Золота балка. Вхід на фестивальні майданчики цього року буде платним.

2008 року організаторами фестивалю є колекціонери брати Ігор і Олексій ШЕРЕМЕТЬЄВИ (Київ, Україна), президент Міжнародної Військово-історичної Асоціації Олександр ВАЛЬКОВИЧ (Москва, Росія) і член Товариства дослідників Кримської війни Сергій ГОНТАР (Саки, Україна).