Росіянин зламав шию в Криму

09:57, 31 липня 2008
Крым
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Хлопець упірнув у море на мілину 

19-річний громадянин Росії постраждав, купаючись у морі в Криму.

Як повідомляє прес-служба Головного управління МНС України в Криму, нещасний випадок стався напередодні ввечері в Бахчисарайському районі автономії.

Хлопець упірнув у морі на мілину, внаслідок чого був травмований. Постраждалого росіянина доставили до бахчисарайської лікарні з діагнозом: закритий перелом шийного відділу хребта.

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