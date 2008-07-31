Росіянин зламав шию в Криму

19-річний громадянин Росії постраждав, купаючись у морі в Криму.

Як повідомляє прес-служба Головного управління МНС України в Криму, нещасний випадок стався напередодні ввечері в Бахчисарайському районі автономії.

Хлопець упірнув у морі на мілину, внаслідок чого був травмований. Постраждалого росіянина доставили до бахчисарайської лікарні з діагнозом: закритий перелом шийного відділу хребта.