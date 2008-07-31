Євпаторійські ведмеді святкують новосілля

Ведмеді з євпаторійського зоопарку святкують новосілля - їм більше не доведеться тіснитися в маленьких клітках. 2-х ведмедів перевели в нові вольєри. Вони в 4 рази більше, ніж попередні, з водопостачанням, нічним освітленням і обробкою з природного каменя. Для ведмедів обладнали барлоги.

У тварин однакові долі: попали вони в євпаторійський зоопарк з цирків за неслухняний характер.

Тимоша живе в Євпаторії 14 років, чотири з них – по сусідству з Машею.

Відвідувачі зоопарку чекають, коли ведмеді подарують місту потомство, інформує євпаторійський портал kalamit