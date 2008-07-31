Російське TV перекручує iнформацiю про Україну, – Євген Кисельов

Вiдомий росiйський тележурналiст Євген Кисельов вважає, що на росiйських телеканалах вiдбувається висвiтлення подiй в Українi у перекрученому виглядi.

Про це вiн сказав у середу пiд час вiдеомосту «Проблема присутностi росiйських телеканалiв в українському просторi».

За словами журналіста, в деяких росiйських новинних програмах висвiтлюють подiї, якi не мають жодного стосунку до реального життя i проблем в Українi. «Це не журналiстика, це гола, досить груба пропаганда», – наголошує Кисельов.

У зв`язку з цим, каже він, зрозуміле бажання української влади обмежувати мовлення росiйських телеканалiв в українському телепросторi.

Донедавна Національна Рада з питань телебачення і радіомовлення вимагала, аби окремі російські телеканали, які мовлять на території України, змінили інформаційну політику в бік об`єктивності висвітлення подій.

Тепер Нацрада звернулася до МЗС України з попередженням про відключення деяких російських телеканалів.

Перш за все це стосується тих російських мовників, які зробили тему українсько-російських відносин «своїм основним жанром».

«Поширюються абсурдні твердження про те, що Нацрада вимагає від російських телекомпаній перекладу їхніх програм на українську мову. У разі продовження дезінформування глядачів та зумисних спекуляцій на темах, що провокують політичні протистояння, шкодять добросусідським відносинам України та Російської Федерації, Нацрада буде змушена розглянути питання про правомірність присутності таких зарубіжних телеканалів у кабельних телемережах України», – йдеться у офіційному зверненні.

Радіо Свобода