Прокуратура зупинила стягнення мільйонних сум з міськради Алушти

Прокуратурою Криму внесено три касаційні подання на судові рішення про стягнення з міськради Алушти в інтересах ВАТ «ВМБП «Електрон» 7,5 млн., 4,5 млн. та 0,5 млн. грн.

Касаційні подання внесено прокуратурою після того, як орган виконавчої влади програв судові спори та відкликав власну касацію на рішення про стягнення 0,5 млн.грн. з бюджету Алушти, повідомляє прес-служба прокуратури АРК.

У зв`язку з внесенням прокуратурою Криму касаційних подань на рішення про стягнення з органу виконавчої влади мільйонних сум як компенсації заборгованості за роботи, виконані в місті у середині 80-х років минулого сторіччя, стягнення коштів з виконкому алуштинської міськради зупинено.