У Севастополі махінатори заволоділи майном військового містечка

У Севастополі викрили посадових осіб приватного підприємства та філії спеціалізованого будівельного управління, які підробили інвестиційний договір про спільне будівництво об’єктів житлово-соціального призначення, розташованих на території військового містечка (загальна площа 6 га, вартість понад 10,2 мільйона гривень) та договір про компенсацію пайової участі держави в зазначеному інвестиційному договорі.

У подальшому правопорушники надали договори до Господарського суду Севастополя, який визнав право власності на майно військового містечка (вартість 758 тисяч гривень) за приватним підприємством. Таким чином державі завдано збитки на цю суму, повідомляє прес-служба МВС.

Слідчим управлінням УМВС в місті Севастополі порушено кримінальну справу за ознаками злочину, передбаченого ч.1 ст.358 «Підроблення документів, печаток, штампів та бланків, їх збут, використання підроблених документів» Кримінального кодексу України.