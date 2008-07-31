Погода в Криму на початок серпня

Український Гідрометцентр повідомляє, що 1-3 серпня у Криму без опадів.

1 серпня (п`ятниця) вночі 13-18°, вдень 24-29°; 2 серпня (субота) вночі 10-15°, вдень 24-29°; 3 серпня (неділя) вночі 11-16°, вдень 27-32°.

За прогнозами gismeteo, вдень 1-2 серпня в Алушті і Євпаторії 26-28°.

1-2 серпня вдень у Керчі і Севастополі 25-27°. 1-2 серпня вдень у Сімферополі 27-29°. 1-2 серпня вдень у Феодосії 26-28°. В Ялті 1 серпня вдень 27-29°; вдень 2 серпня 28-30°.