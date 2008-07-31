Водій крутого «Мерседеса» обстріляв рекламника в Сімферополі

На одній з вулиць Сімферополя сьогодні стався інцидент між водієм фешенебельного автомобіля і рекламником.

Як повідомили кореспондентові УНІАН очевидці, робочі з драбиною клеїли рекламу на біг-борд, їхня машина незручно стояла на вузькому проїзді. Машину почала об`їжджати вантажівка і загородила виїзд, водій попросив робітників посунути їх авто, рекламники пообіцяли це зробити. У цей момент ззаду під`їхав «Мерседес», його водій (за попередньою інформацією, депутат однієї з місцевих рад) почав обурюватись через перекриту дорогу, кажучи водієві вантажівки, щоб той штовхнув автомобіль рекламників, оскільки вони, на його думку, неправильно стали. Робітники порадили водієві іномарки їхати туди, куди він їхав. Після чого водій «Мерседеса» вибухнув лайкою, дістав пневматичний пістолет і зробив декілька пострілів у рекламника - влучив у руку, спину й ногу.

Разом з тим, сам водій «Мерседеса» заявив, що захищався – нібито на нього кинулися з палицями. Зараз на місці події працюють правоохоронці.

Як повідомив УНІАН начальник Відділу зв`язків з громадськістю Головного управління МВС України в Криму Олександр ДОМБРОВСЬКИЙ, робітник і водій джипа «Мерседес» справді посварилися. «Там можна було об`їхати (технологічну машину – УНІАН), але водій на шикарному автомобілі цього робити не захотів. Він зупинився, почав розмахувати якось “посвідкою”, кричати йому (робітникові – УНІАН) щось. І вони посварилися», - сказав О.ДОМБРОВСЬКИЙ. За попередніми даними, пошкоджено скло «Мерседеса».

У Відділі зв`язків з громадськістю міліції Криму поки що не можуть підтвердити інформацію про стрілянину, зіславшись на те, що ситуація наразі з’ясовується. «Поки що розбираються. Але, принаймні, вогнепальної зброї немає там», - відзначили в прес-службі міліції Криму.