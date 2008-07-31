Російська громада проти збільшення обсягу викладання українською

Робоча група із захисту мовних прав громадян, яка діє в рамках Російської громади Криму, пропонує заборонити управлінням освіти збільшувати обсяг викладання у школах автономії українською мовою.

Про це говориться в повідомленні Російської громади Криму.

Так, під час недавнього засідання робочої групи було ухвалене рішення звернутися до депутатів місцевих рад з пропозицією заборонити управлінням освіти здійснювати коригування навчальних планів з переведенням вивчення географії в 6 класі та історії в 10 класі на двомовне вивчення, з переведенням вивчення географії з 7 класу та історії в 11 класі лише українською мовою, з переведенням математики в 7 і 11 класі на двомовне вивчення відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України від 26 травня 2008 року.

На думку учасників робочої групи із захисту мовних прав громадян, цей наказ «грубо порушує» Конституцію України, Конституцію Автономної Республіки Крим, Закон України «Про ратифікацію Європейської хартії регіональних мов або мов меншин» і ряд інших законів.

Крім цього, робоча група із захисту мовних прав громадян, яка діє в рамках Російської громади Криму, має намір зажадати від Ради міністрів автономії звіт про роботу щодо збереження кількості шкіл, класів і дошкільних установ з російською мовою навчання і виховання.

Довідка УНІАН. Російську громаду Криму очолює перший віце-спікер автономії Сергій ЦЕКОВ.

Керівником робочої групи із захисту мовних прав громадян, яка діє в рамках Російської громади Криму, є голова Постійної комісії з освіти і науки Верховної Ради Криму Анатолій ЖИЛІН.