Українці побачили, як економіка котиться в тартарари

Більшість населення України (65,9%) вважають, що економічна ситуація в Україні погіршується.

Як передає кореспондент УНІАН, про це свідчать дані опитування громадської думки, представлені на прес-конференції генеральним директором ТОВ «ФОМ-Україна» Олександром БУХАЛОВИМ.

На думку 22,8% респондентів, економічна ситуація залишається без змін і 7,4% вважають, що ситуація поліпшується. При цьому важко було відповісти 4%.

Опитування громадської думки проводилося «ФОМ-Україна» 12-25 липня методом інтерв`ю за місцем проживання респондентів. В опитуванні брали участь 2 тисячі респондентів, похибка вибірки 2,2%.