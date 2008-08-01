На Малаховому Кургані в Севастополі знайшли гранати

У Севастополі піротехніки знайшли на Малаховому Кургані 61 ручну гранту (РГД-33) і 105 запалів для гранат часів Другої світової війни.

Як повідомили у прес-службі Головного управління МНС у Севастополі, в Нахімовському районі на Малаховому Кургані поблизу оборонної башти Корніловського бастіону при виконанні будівельних робіт було знайдено 2 гранати часів війни. На місце були направлені фахівці аварійно-рятівної частини спеціального призначення ГУ МНС в Севастополі.

Піротехніки МНС за допомогою міношукача під час обстеження території знайшли 61 ручну гранату і 105 запалів для них.

Боєприпаси були знищені на полігоні.