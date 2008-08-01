З 12 по 14 серпня в Ялті пройде Міжнародний фестиваль фейєрверків.

Піротехнічні шоу під час фестивалю, програма якого складається з 3 вечірніх концертів, будуть представлені виступами 6 команд – російських і українських.

Оцінювати виступи піротехнічних команд буде жюрі, у складі якого представники влади Ялти і Криму, популярні українські виконавці та ін. Активну участь візьме і аудиторія фестивалю, яка зможе за допомогою SMS визначити володаря «Призу вогненних симпатій».

Спеціальним сюрпризом стане гала-фейєрверк від переможців фестивалю 2007 року – піротехнічної команди «Піро-шоу» (Київ).

Щовечора програма фестивалю матиме музичну підтримку від українських виконавців: групи Скрябін, Олександра Воєвуцького, Mad Heads XL, New’z’cool & Queen$, Ugo & Дядько Вадя та ін.