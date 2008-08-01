Лісничі розігнали фестиваль електронної музики в Криму

У районі селища Морське (Судак, Крим) співробітники держлісгоспу розігнали учасників фестивалю електронної музики «Небесне тяжіння», який проводиться на території півострова ось уже вчетверте.

Як повідомив телефоном кореспонденту УНІАН член оргкомітету фестивалю Олександр МЕНЖЕРЕС, інцидент стався напередодні.

За його словами, дозвіл на проведення фестивалю було отримано від селищної влади. Фестиваль відкрився 30 липня, проте 31 липня з`явилася група працівників міліції, Міністерства з питань надзвичайних ситуацій, лісгоспу, які розігнали учасників, організаторів фестивалю, волонтерів – всього близько тисячі осіб. «Не пред`являючи ніяких санкцій, документів, рішень суду, вони почали ламати наш дизайн, наші всі споруди, всю інфраструктуру, яку ми створили, почали кричати в мегафони, щоб усі негайно залишили територію, або все майно буде конфісковано», - заявив О.МЕНЖЕРЕС.

Він повідомив, що організаторами фестивалю було складено акт про завдання матеріальних збитків, заяву на ім`я прокурора, зібрано свідчення свідків. «Зараз цими питаннями займатиметься наш юрист», - сказав член оргкомітету.

Оргкомітет фестивалю, вирішивши не ризикувати відпочинком людей, які приїхали з України та інших країн, змінив місце проведення фестивалю. «Ми знайшли альтернативне місце в Судаку, й прийняли рішення переїхати туди», - сказав член оргкомітету. Фестиваль закінчиться 4 серпня.

Прес-секретар Республіканського комітету з лісового й мисливського господарства АРК Максим ГОЛОВАНЬ повідомив УНІАН: «Це землі державного лісового фонду. Узгодження з лісгоспом на проведення фестивалю на його землях не було. Був тільки дозвіл селищного голови, хоча це не в його компетенції – оскільки це землі лісгоспу». М.ГОЛОВАНЬ зазначив, що зараз пожежонебезпечний період, і «можна собі уявити, що може створити така кількість людей (учасників фестивалю - УНІАН)». «Їх попередили, вони не послухали, тому, природно, довелося застосувати заходи адміністративної дії – підключити міліцію, МНС і прибрати цей табір», - сказав прес-секретар Рескомлісу.

Разом із тим А.МЕНЖЕРЕС стверджує, що «ніхто документально не підтвердив, що ця земля є власністю лісгоспу». «Тут або правова колізія, або хтось щось приховує, але за заявами селищного голови - це територія сіла Морське, й лісгосп не має права пред`являти претензії», - сказав член оргкомітету «Небесного тяжіння». При цьому він додав, що навіть якщо версія про приналежність землі лісгоспу й правдива, то «правоохоронні органи не мають права здійснювати такі погроми». Він сказав, що розцінює подію як беззаконня.